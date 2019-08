100 Jahre Bienenzuchtverein Wermelskirchen : Bienen geben auch Licht

Wermelskirchen 100 Jahre Bienenzuchtverein Wermelskirchen: Ein Gespräch über das gelbe Gold mit dem Vorsitzenden.

Was Die geladenen Gäste erwartet anlässlich eines Imkerballs ein kleines Programm. So werden einige Mitglieder die Vergangenheit des Vereins erinnern und zeigen, wie wichtig die Imkerei ist. Wichtig ist den Imkern aber auch der Austausch mit den Gästen.

Werbung für den Fairen Handel in Wermelskirchen : Radler der 18. Tour de Fair stärken sich an der Bergischen Kaffeetafel

Scheidler Der Bedarf an Kerzen aus Bienenwachs für die Zwecke der Kirche war immens. Dies ist auch mit ein Grund, warum in vielen mittelalterlichen Klöstern Imkereien zu finden waren. Die Schlosskirche zu Wittenberg verbrauchte zum Ende des 15. Jahrhunderts über 35.750 Pfund Bienenwachs bei 900 gelesenen Messen. An das in der Nähe von Höxter gelegene Kloster Corvey mussten 20 Bauern jährlich je 33,5 kg Bienenwachs abliefern.