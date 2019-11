Dinge zum Ausleihen : Bibliothek mit Backform

Wermelskirchen Besucher der Stadtbibliothek können nicht nur Bücher und Medien, sondern auch ausgefallene Dinge entleihen. Vor allem der Aktenvernichter ist gefragt. Im Repertoire sind auch neue digitale Angebote für Kinder.

Vielleicht kennen Sie das: Das Kind wünscht sich einen Kuchen in Einhornform. Zu Halloween soll es Grusel-Kekse geben. Und wohin eigentlich mit all den Dokumenten und Akten, bei denen es echt peinlich wäre, wenn sie jemand im Mülleimer findet und liest? Es gibt Dinge, die man eigentlich nicht braucht – bis man sie eben doch braucht. Und dann verstauben sie im Schrank. Das dachten sich auch Bibliotheksleiterin Kathrin Ludwig und ihr Team und riefen die „Bibliothek der Dinge“ auf den Plan.

Ohnehin schon im Bestand der Bibliothek waren die eBook-Reader. Zunächst schaffte die Bibliothek 15 Dinge an – mittlerweile sammeln sich in einer Vitrine im Erdgeschoss um die 30 Gegenstände, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und einige sind bereits vergriffen. Auf den Aktenvernichter habe es große Resonanz gegeben, sagt Ludwig, entliehen waren aber auch schon Keksausstecher und die Backformen, die es unter anderem in den Motiven Dino und Schneemann gibt. Eine Slackline kann man sich in der „Bibliothek der Dinge“ borgen, und eine Nebelmaschine, um auf der nächsten Party für eine ganz besondere Atmosphäre zu sorgen. Ein Fernglas und eine Sofortbildkamera sind auch im Repertoire.