BGV zeigt historische Motive in Wermelskirchen : Modellhäuser sind spezieller Blickfang

Zusammengestellt wurde die Ausstellung mit den historischen Ansichten von Wermelskirchen von (v.l.): Elke Hein, Volker Ernst und Marita Bahr. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Historische Fotos aus dem BGV-Archiv zeigen Wermelskirchener Motive von „ganz früher“. In der Ausstellungsvitrine vor der Stadtbücherei in der Kattwinkelschen Fabrik ist auch zu sehen, dass einst eine Straßenbahn in der Stadt fuhr.