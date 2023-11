BGV-Vortrag in Wermelskirchen Anekdoten um den Personenpost-Verkehr in Dhünn und den „Post-August“

Das Eintauchen in die bergische Geschichte erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit. Und es ist ja auch eine der vordringlichen Aufgaben des Bergischen Geschichtsvereins (BGV), im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit die Geschichte in Form von Vorträgen wieder lebendig werden zu lassen. Am Donnerstagabend war Ralf Heidemeyer auf Einladung des Wermelskirchener BGV im Haus Eifgen zu Gast und berichtete über den Personenpost-Verkehr in Dhünn aus dem vergangenen Jahrhundert.