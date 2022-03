Brandursache in Wermelskirchen wohl geklärt : Bewohner hat Feuer in Ketzberg gelegt

Dabringhausen Die Polizei hat ein Bekennerschreiben des Bewohners gefunden, nachdem nach dem 57-Jährigen gefahndet wurde. Der Mann ist in einem Krankenhaus in Euskirchen eines natürlichen Todes gestorben.

Das Feuer in Ketzberg, das vor zwei Wochen das Hauptgebäude eines alten Bauernhofes erheblich beschädigt, war vorsätzlich gelegt worden. Zu dem Ergebnis ist jetzt die Polizei gekommen. Es wurde ein Bekennerschreiben des Bewohners (57) gefunden. Der Mann ist am Sonntag eines natürlichen Todes in einem Krankenhaus in Euskirchen gestorben.

Großeinsatz für die Feuerwehr vor zwei Wochen in Ketzberg. Beim Eintreffen brannte in den frühen Morgenstunden der Dachstuhl lichterloh. Nach ersten Informationen, die die Feuerwehr vor Ort erhielt, sollte sich der Bewohner der Dachgeschosswohnung noch im Gebäude befinden. Mehrfach versuchten die Feuerwehrleute, in das brennende Gebäude vorzudringen, doch immer wieder stoppten herunterstürzende Gebäudeteile die Suchaktion, die schließlich abgebrochen wurde.

In dieser Dachgeschosswohnung lebte der 57-Jährige seit vielen Jahren. Foto: Udo Teifel

Am Nachmittag war dann klar: Der Vermisste befand sich nicht mehr im Gebäude, auch sein Auto stand nicht mehr in Ketzberg. Mit einer Funkortung versuchte die Polizei, den Mann zu finden, was aber misslang. Dann wurde eine Fahndung nach ihm rausgegeben, die ebenfalls erfolglos war.

Ein Brandermittler untersuchte den Brandort. Das Feuer hatte aber die Spuren soweit zerstört, dass die Polizei keine Angaben zur Brandursache machen konnte. Deshalb setzte sie auf die Aussage mit dem 57-Jährigen.

Großeinsatz für die Feuerwehr: Der Dachstuhl des Bauernhofs in Ketzberg brannte lichterloh. Foto: Stephan Singer

Am Montag kam dann die Nachricht aus Euskirchen. Dort der Mann eines natürlichen Todes gestorben. Er war am Donnerstag in die Klinik gekommen und klagte über gesundheitliche Probleme. In seinem Auto fanden die Polizisten dann ein Bekennerschreiben. Polizeisprecher Christian Tholl: „Daraus geht eindeutig hervor, dass der 57-Jährige vorsätzlich den Brand gelegt hat.“ Warum es zu dieser Tat gekommen ist, konnte Tholl nicht sagen, da das Schreiben den ermittelnden Beamten in der Kreispolizeibehörde in Bergisch Gladbach noch nicht vorliegt.

Auch der Aufenthaltsort des Mannes seit dem 22. Februar ist unklar. Die Polizei geht davon aus, dass er in der Voreifel umherirrte.