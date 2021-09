Volt, Freie Wähler und die Basis : Das sind die Direktkandidaten der Kleinparteien im Rheinisch-Bergischen Kreis

Neun Kandidaten und Kandidatinnen bewerben sich bei der Bundestagswahl um das Direktmandat.

Wermelskirchen Auch Volt, die Basis und die Freien Wähler haben haben für die Bundestagswahl am 26. September einen Bewerber für die Erststimme aufgestellt. Wir stellen die Kandidaten für den Wahlkreis 100 im Kurz-Porträt vor.

Der Wahlkampf im Rheinisch-Bergischen Kreis geht in den Endspurt. Nur noch zwei Wochen, dann findet die Bundestagswahl statt. Neun Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich im Wahlkreis 100 für das Direktmandat und damit für die Erststimme der Wählerinnen und Wähler. Neben den sechs Parteien, die bereits im Bundestag vertreten sind, haben auch die Freien Wähler, die Basis und die Partei Volt einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufgestellt. Wir stellen ihre Themen und ihre Motivation im Kurz-Porträt vor.

Markus Blümke (Volt) „Ich war eigentlich lange der typische Wechselwähler“, sagt Markus Blümke. Viele politische Entscheidungen hätten ihn gestört, er habe sich darum in der Regel immer dazu entschlossen, eine der Oppositionsparteien zu wählen. Bis es ihm vor der Europawahl 2019 endgültig gereicht habe, immer nur für „das kleinste Übel“ zu stimmen. Er habe darum ein Parteiprogramm nach dem anderen gelesen. Bis er irgendwann die Partei Volt, im März 2018 als erster nationaler Ableger der pro-europäischen Bewegung „Volt Europa“ gegründet, entdeckt habe. Die Partei fordert unter anderem die Einrichtung eines gemeinsamen europäischen Bundesstaates inklusive europäischer Verfassung und trat bei der Europawahl in sieben Ländern mit einem gemeinsamen Wahlprogramm an. Diese Idee habe ihn überzeugt, sagt Blümke. So sehr, dass der 48-jährige Polizeihauptkommissar die Partei erst gewählt und sich dann im März diesen Jahres auch dazu entschlossen habe, einzutreten. Bereits zwei Monate später folgte die Wahl zum Direktkandidaten. Im Kreis möchte sich der Bergisch Gladbacher vor allem für zwei Themen einsetzen. Erstens: Mehr Ladestationen für Elektroautos sowie ein Ausbau des ÖPNV, der außerdem günstiger für die Fahrgäste gestaltet werden müsse, damit er überhaupt als Alternative zum Auto infrage komme. Und zweitens: Mehr Tempo beim Thema Digitalisierung. „Als Vater einer 11-jährigen Tochter habe ich während des Homeschoolings hautnah miterleben können, wie weit wir da momentan noch zurückhängen“, sagt Blümke. Auch in der Verwaltung bestehe dringender Handlungsbedarf, was die Umstellung auf digitale Systeme und Kommunikationsmöglichkeiten betreffe. „Als Partei möchten wir darum ein Digitalisierungsministerium einführen, dass die Kommunen dabei unterstützen soll, diese Prozesse umzusetzen“, sagt Blümke. Er wünsche sich außerdem mehr Aufklärung über die Funktionsweise der EU und die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf der kommunalen Ebene.

Helga Aufmkolk (Die Basis) Die 62-Jährige Bergisch Gladbacherin arbeitet als Arbeits- und Sozialpsychologin und tritt als Direktkandidatin für die Basisdemokratische Partei Deutschland an. Die Partei, deren Gründung und Geschichte im Umfeld der Querdenker-Bewegung zu verordnen ist, wurde erst im vergangenen Juli gegründet. Ein Wahlprogramm für die Bundestagswahl hat sie bisher nicht vorgelegt. Auf ihrer Internetseite nennt sie jedoch vier programmatische Säulen ihrer politischen Ziele: Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Aufmkolk selbst ist im April in die Partei eingetreten. Davor war sie von 2010 bis 2014 bereits Mitglied der FDP und anschließend – bis zur Abwahl von Bernd Lucke im Jahr 2015 – Mitglied der AfD. Dass sie sich an der Arbeit der Basis nun auch in aktiver Form beteiligen beteiligen wolle, und das möglicherweise auch als Direktkandidatin, habe für sie bereits bei ihrem Eintritt festgestanden, sagt Aufmkolk. Für die Partei habe sie sich vor allem aufgrund deren Einstellung zur Corona-Politik der Bundesregierung interessiert. Aufmkolk spricht sich für ein Ende aller Maßnahmen sowie für eine – so nennt sie es selbst – „Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit“ aus. Im Kreis möchte sie sich besonders für die Themen Bildung und Infrastruktur einsetzen. Digitalisierung sei „kein Allheilmittel“ für besseren Unterricht, zunächst müssten ihrer Meinung nach auch die Schulgebäude in den Kommunen für eine bessere Lernatmosphäre umgestaltet werden. Auch eine Überarbeitung der Lehrpläne hält sie für notwendig. Die Jugend sei ihr zufolge bereits „stark ideologisiert“ – das erlebe sie zum Beispiel aktuell im Wahlkampf bei Podiumsdiskussionen mit Schülerinnen und Schülern. Aufmkolk meint damit vor allem Ansichten, die sich mit den Positionen der Grünen und der Linken decken. Um die Kommunen im Kreis verkehrlich besser anzubinden, möchte sie sich außerdem für einen Ausbau des Schienennetzes sowie für den Einsatz von mehr Bussen einsetzen.

Uwe Wirges ist Direkkandidat der Freien Wähler. Foto: Freie Wähler