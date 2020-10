Hilfe durch Fachberatungsstellen im Kreis : Beweise für Sexualstraftat sichern

Mädchen und Frauen sollen sich nach einer Vergewaltigung zeitnah ärztlich untersuchen lassen. Die anonyme Spurensicherung ist im Krankenhaus Wermelskirchen möglich. Das Foto stammt aus einem Kurzfilm, der in Kinos vor dem Hauptfilm eingesetzt wird, um diese Botschaft zu vermitteln. Foto: Martin Larius

Wermelskirchen Anonyme Spurensicherung (ASS) ist im Wermelskirchener Krankenhaus möglich. Es muss nicht sofort eine Anzeige erstattet werden. Betroffene können in Ruhe eine Entscheidung treffen.

Von einer Sexualstraftat betroffene Frauen befinden sich in einer Ausnahmesituation. Magdalena Holthausen von der Frauenberatung für den Rheinisch-Bergischen Kreis: „Es kann für die Frau schwierig sein, sich zu entscheiden, ob sie eine Anzeige erstatten möchte oder nicht. Die Anonyme Spurensicherung (ASS) ermöglicht nach einer Sexualstraftat, notwendige Beweismittel zu sichern, ohne dass eine Anzeige erstattet werden muss.“ Damit können Betroffene in Ruhe eine Entscheidung treffen, betont sie. „Im Falle eines möglichen späteren Strafverfahrens dienen diese gesicherten Spuren als Beweis der Tat und können eine Anzeige und eine Verurteilung des Täters unterstützen.“

Betroffene Frauen können direkt nach der Tat das Krankenhaus Wermelskirchen aufsuchen. Eine andere Klinik im Rheinisch-Bergischen Kreis ist das Vinzenz Pallotti Hospital in Bensberg Diese Krankenhäuser halten ein Spurensicherungsset bereit, mit dem die Spuren anonymisiert gesichert werden. Die gesicherten Spuren werden, mit einer Chiffre-Nummer versehen, im Institut für Rechtsmedizin in Köln für zehn Jahre gelagert. Der Zeitraum kann durch einen Antrag auch verlängert werden. Der Untersuchungsbericht verbleibt im Krankenhaus.

Berufliche Ausbildung in Wermelskirchen

Berufliche Ausbildung in Wermelskirchen : Viele Ausbildungsstellen noch offen

Corona-Fall am Gymnasium überschattet Herbstferien

Städtisches Gymnasium in Wermelskirchen

Städtisches Gymnasium in Wermelskirchen : Corona-Fall am Gymnasium überschattet Herbstferien

Magdalene Holthausen: „Die körperlichen und psychischen Folgen sexualisierter Gewalt können vielfältig sein. Jede Frau reagiert anders und verarbeitet das Erlebte individuell.“ Betroffene können sich jederzeit für Informationen und unterstützende Gespräche an die Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt für den Rheinisch-Bergischen Kreis wenden. Die Gespräche sind vertraulich, kostenfrei und auf Wunsch anonym.

Die Informationen wurden nun noch einmal für den Rheinisch-Bergischen Kreis in einem Flyer zusammengefasst, der in den kommenden Wochen an Arzt- und Psychotherapiepraxen verschickt wird. Außerdem ist der Flyer auf den Webseiten der beiden Beratungsstellen zum Download abrufbar.