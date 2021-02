Sport in Wermelskirchen : Bewegungskita Tente gewinnt Sportjugend-Wettbewerb

Sport in Wermelskirchen

Tente Mit ihrer Schnitzeljagd, die im vergangenen Herbst rund um den Wermelskirchener Kindergarten stattgefunden hat, sorgte das Kita-Team für leuchtende Kinderaugen und ganz viel Bewegung in dieser schwierigen Zeit voller Entbehrungen. Jetzt gab’s dafür einen Preis.

Viele bunte Softbälle, ein Indiaca-Tennis und zwei brandneue Zielwurfscheiben für die Kleinsten - die Preise für den ersten Platz beim Sportjugend-Wettbewerb „KIBAZ und Familie“ können sich sehen lassen! Mit ihrer coronakonformen „Outdoor-Schnitzeljagd“ brachten die Erzieherinnen der evangelischen. Bewegungskita Tente ihre Kinder und deren Familien so richtig ins Schwitzen.

Da aufgrund der Corona-Einschränkung die Durchführung des jährlichen Kinderbewegungsabzeichens (kurz: KIBAZ) nicht möglich war, plante das Kita-Team kurzerhand um: Mit ihrer Schnitzeljagd, die im vergangenen Herbst rund um den Wermelskirchener Kindergarten stattgefunden hat, sorgten sie für leuchtende Kinderaugen und ganz viel Bewegung in dieser schwierigen Zeit voller Entbehrungen.

Und mit genau dieser schönen Schnitzeljagd bewarb sich das Team Ende Dezember bei unserem Wettbewerb „KIBAZ und Familie“, den die Sportjugend Rhein-Berg für ihre Bewegungskindergärten ausgeschrieben hatte. Seit 2009 gehört auch die Kita Tente zu diesen „Anerkannten Bewegungskindergärten NRW“, hat der Bewegungsförderung einen großen Raum in ihrer Konzeption eingeräumt. „Wir freuen uns, dass die Erzieherinnen so eine klasse Aktion auf die Beine gestellt haben“, so Sonja Robbe, Referentin „NRW bewegt seine Kinder!“ und Fachberaterin „Anerkannter Bewegungskindergarten NRW“ beim Kreissportbund.