Prozess am Amtsgericht Wermelskirchen Uneinsichtigkeit führt zu Bewährungsstrafe

Er fühlte sich ungerecht behandelt, und er war zumindest angetrunken. Und er soll zuvor schon randaliert haben. Als er dann an einem Abend, Ende Oktober 2022, gegen 21.40 Uhr von der Polizei an der Unterführung an der Kenkhauser Straße aufgegriffen wurde, war er mit dieser Maßnahme überhaupt nicht einverstandensein. In der Summe führte das zu einer Anklage wegen Beleidigung, Widerstands, Angriffs und Körperverletzung gegen Vollstreckungsbeamte.