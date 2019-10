Amtsgericht Wermelskirchen : Bewährungsstrafen für Gauner-Duo

Wermelskirchen Die 47 und 26 Jahre alten Männer sollen im Juli 2018 in sieben Geschäften Waren im Gesamtwert von 3000 Euro gestohlen haben. Der jüngere Angeklagte soll sich zudem der Festnahme durch Kopfstöße und Fausthiebe widersetzt haben.

Zwei Männer mussten sich vor dem Amtsgericht verantworten, weil sie des gewerbsmäßigen Diebstahls in sieben Fällen in Tateinheit mit Widerstands und der Körperverletzung gegen Polizeibeamte angeklagt waren. Die 47 und 26 Jahre alten Männer sollen im Juli des Vorjahres in insgesamt sieben Geschäften in und um Wermelskirchen Waren im Gesamtwert von insgesamt 3000 Euro gestohlen haben, der jüngere Angeklagte soll sich zudem der Festnahme durch Kopfstöße und Fausthiebe widersetzt haben. Beide Männer stammten ursprünglich aus der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku und waren in Begleitung ihrer Rechtsanwälte sowie Übersetzerinnen vor dem Amtsgericht erschienen. Beide Männer waren bereits in Untersuchungshaft in der JVA Köln gewesen.