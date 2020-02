Elektromobilität : BEW: E-Ladesäulen gut ausgelastet

BEW-Fuhrparkleiter und Mobilitätsexperte Frank Buchholz an einer der E-Tanksäulen in der Innenstadt. Foto: Deborah Hohmann

Wermelskirchen Mit der Fertigstellung der sechsten Ladesäule für E-Autos sei das Netz gut ausgebaut. Die Nachfrage nach elektrisch betriebenen Fahrzeugen steigt.

Immer mehr Strom statt Sprit: Die Ladesäulen für E-Autos sind gut ausgelastet, Tendenz steigend. Diese Bilanz zieht Frank Buchholz, Fuhrparkleiter und Mobilitätsexperte der Bergischen Energie- und Wasser GmbH (BEW), rund elf Jahre nachdem die Elektromobilität mit der ersten Ladesäule für E-Autos Einzug in Wermelskirchen gehalten hat. „Die Nachfrage steigt, da immer mehr Kunden von Benzinern oder Diesel zu Elektrofahrzeugen wechseln“, so Buchholz. Vor wenigen Tagen ist die sechste Ladesäule im Stadtgebiet installiert worden, in direkter Nähe zu dem Wohngebiet Langenbusch.

Den Grund für die steigende Nachfrage sieht Buchholz nicht allein in der Nachhaltigkeit und den niedrigen Emissionen. „Die Umwelt ist das eine, finanzielle Anreize sind das andere.“ So gebe es mehr und mehr günstigere elektrische Auto-Modelle, die auf den Markt kommen, außerdem vergrößere sich das Angebot an Gebrauchtwagen allmählich. Hinzu kommen seit 2016 Förderungen von staatlicher Seite, die sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen, Vereinen, Körperschaften und Stiftungen in Anspruch genommen werden können.