Neuste Zahlen für Wermelskirchen und Hückeswagen : Rekord-Erträge beim Strom vom Dach

Wermelskirchen/Hückeswagen 2018 lieferten Photovoltaikanlagen mehr Strom denn ja. Neue Anlagen auf Dächern werden laut BEW aber nur selten installiert, weil die Förderbedingungen verändert wurden.

„Im letzten Sommer hatten wir viele Tage mit wolkenfreiem Himmel. Das hat den Ertrag der Photovoltaikanlagen um zehn Prozent gegenüber dem Jahresmittel der Sommer 2012 bis 2017 im Netz der BEW in die Höhe schnellen lassen“, so Jens Langner, Geschäftsführer der BEW. Die Rahmenbedingungen für die Förderung von Photovoltaikanlagen haben sich in den vergangenen Jahren verändert, deshalb ist auch der Zuwachs an Anlagen im Vergleich zu den Vorjahren recht gering. Während der PV-Bau in den Jahren 2010 bis 2013 am stärksten war, habe er sich in den letzten Jahren abgeschwächt. So gab es auf den Dächern von Wipperfürth, Hückeswagen und Wermelskirchen in 2016 1107 Anlagen, 2017 1232 Photovoltaikanlagen. Aber auch 2019 besteht noch Potential, das steht für BEW Geschäftsführer Jens Langner fest: „Auf bergischen Dächern gibt es noch jede Menge Potential,.“ Im Internet-Portal erkennen kann jeder nachsehen, ob seine Dachfläche geeignet ist. Eine Anlage lohne sich, wenn man das optimale Verhältnis zwischen der Anlagengröße und dem jeweiligen Benutzerprofil ermittelt. Aber nicht nur die Stromkosten werden reduziert, auch die Umwelt wird geschont. Die BEW betreibt heute 97 eigene Anlagen. Das ist die Bilanz 2018: