Energieversorgung in Wermelskirchen Zähler ablesen: BEW rechnet den Jahresverbrauch hoch

Aus Gründen der Nachhaltigkeit rät die BEW: „Im Kundenportal können unsere Kunden umstellen, dass die nächste Erinnerung an die Ablesung umweltschonend per E-Mail erfolgen soll. Bereits 13.000 BEW-Kunden nutzen die Art der Erinnerung schon und haben in diesem Jahr am 22. November eine E-Mail zur Ableseaufforderung erhalten.“ Ansonsten können die per Post verschickten Ablesekarte auch weiterhin ausgefüllt und in den nächsten Briefkasten geworfen werden.