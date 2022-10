Zwischen Remscheid und Wermelskirchen : Betrunkener fährt ohne linke Reifen über Autobahn

Wermelskirchen Ohne die beiden linken Reifen am Auto ist ein Betrunkener offenbar mehrere Kilometer über die Autobahn 1 zwischen den Anschlusstellen Remscheid und Wermelskirchen gefahren.

Dabei hätten an dem Fahrzeug sowohl die Gummibereifung, wie auch die Felgen vorne und hinten links gefehlt, sagte ein Sprecher der Polizei. Zeugen hatten in der Nacht das stark beschädigte Auto in Wermelskirchen entdeckt.