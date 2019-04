Dreister Betrug in Wermelskirchen : Falscher Nachbar prellt Betreiber von Kult-Imbiss „Bei Ali“

Nachgestellte Szene: Am vergangenen Freitag nimmt Tulga Bildik vom Imbiss „Bei Ali“ die Lieferung eines Boten an und zahlt dafür – aus Hilfsbereitschaft für seinen Nachbarn. Später zeigt sich: Er ist einem Betrüger aufgesessen. Foto: Kandzorra, Christian

Wermelskirchen Die Polizei ermittelt wegen Betrugs in Wermelskirchen: Tulga Bildik vom Imbiss „Bei Ali“ hat – gutmütig – für einen angeblichen Nachbarn eine Lieferung angenommen und teuer bezahlt. Der echte Nachbar wusste von nichts. Im Paket: billiges Katzenfutter.

Dreister Betrug mitten in der Innenstadt: Es ist Freitagmittag gegen 12 Uhr, als in dem Imbiss an der Telegrafenstraße das Telefon klingelt. Der 23-jährige Tulga Bildik, Sohn des Kult-Imbiss-Chefs „Ali“, nimmt den Hörer ab. Es meldet sich ein Mann, der sich namentlich als Mitmieter des Hauses ausgibt, in dessen Erdgeschoss der Imbiss ist. Der angebliche Nachbar sagt, dass er eine wichtige Lieferung erwarte, die er jedoch nicht selbst annehmen könne, weil er verhindert sei. „Die Nummer war unterdrückt“, sagt Tulga Bildik, der während des Gesprächs an nichts Böses denkt. Er bietet seine Hilfe an: „Ich dachte, wenn es unser Nachbar ist, ist das kein Problem, die Lieferung für ihn anzunehmen.“ Auch dass der angebliche Nachbar ankündigt, dass für die Lieferung noch ein Restbetrag bezahlt werden müsse, macht Bildik in dem Moment nicht stutzig. „Ich dachte ja, es ist unser Nachbar. Außerdem hieß es, er würde uns das Geld zurückgeben.“

Mit dem, was dann passiert, beschäftigt sich nun die Polizei: Am Freitagmittag gegen 13 Uhr betritt der angekündigte Bote das Restaurant, in dem zu dieser Zeit Hochbetrieb herrscht. Seelenruhig geht der Mann am Tresen vorbei und übergibt Bildik im Trubel eine Tüte mit kleineren Päckchen. Bildik geht – so wie zuvor am Telefon verabredet – in Vorkasse und zahlt dem Boten 97 Euro in bar. Der Mann im Alter von etwa 55 Jahren, den die Polizei als rund 1,80 Meter groß mit graublonden, etwas längeren Haaren beschreibt, stellt brav eine Quittung für das erhaltene Geld aus. Die Lieferung bleibt im Imbiss, der Mann steckt das Geld ein und spaziert entspannt heraus. Seine Schritte werden von einer Überwachungskamera dokumentiert.

Info Betrüger in Wermelskirchen Maschen Die Polizei informiert regelmäßig über den Enkeltrick und Kriminelle, die sich als Polizisten ausgeben. Der aktuelle Fall mit dem falschen Nachbarn zeigt einmal mehr, dass ein gesundes Misstrauen angebracht ist. Hinweise Wer Verdächtiges beobachtet, kann die Polizei unter 02202 2050 informieren. Im Notfall über den Notruf 110.

Als auch am Wochenende kein Nachbar kommt, um die Lieferung abzuholen, kommt den Imbiss-Betreibern die Sache komisch vor. Und dann der Schock: Mit der Lieferung konfrontiert, weiß der echte Nachbar zur Verwunderung der Imbiss-Betreiber von nichts. „Das waren Betrüger“, sagt Tulga Bildik, der den Fall angezeigt hat und andere vor der Masche warnen will. Der Inhalt der Päckchen: Katzenfutter, gekauft in einem Drogeriemarkt. Und die Quittung, die der Verdächtige ausgestellt hat? „Darauf ist der Name einer Firma vermerkt, die es gar nicht gibt.“ Damit entpuppt sich die Quittung als Fälschung. Die Polizei hat die Tüte mit den Katzenfutter-Päckchen und die dubiose Quittung sichergestellt.

Die Betrugsmasche, der die Wermelskirchener zum Opfer gefallen sind, ist simpel und ebenso perfide: Kriminelle nutzen offenbar gnadenlos das gute Verhältnis aus, das viele Nachbarn unter sich pflegen. Die Polizei spricht mit Blick auf die geprellten Imbiss-Betreiber in Wermelskirchen von einem „Einzelfall“. „Das ist ein ausgesprochen seltener Sachverhalt, mit dem wir es hier zu tun haben“, sagt Polizei-Sprecher Richard Barz. Sein deutlicher Appell: Wer am Telefon von einem Nachbarn gebeten wird, eine Lieferung entgegenzunehmen, mit der auch noch eine Bargeldzahlung verbunden ist, sollte dies nur dann tun, wenn sich die Stimme am Telefon eindeutig als die des Nachbarn identifizieren lässt.

Dass Tulga Bildik nur den Namen und nicht die Stimme des echten Nachbarn kennt, hat den Tätern in dem aktuellen Fall in die Hände gespielt. „Wenn das nächste Mal so etwas passiert, werde ich misstrauisch sein“, sagt Bildik.