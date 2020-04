In Wermelskirchen : Bewährungsstrafe für Betrüger

Wermelskirchen Mit viel Wohlwollen hat der Amtsrichter keiner Gefängnisstrafe zugestimmt.

Die Anklage hatte dem in Leverkusen geborenen Mann vorgeworfen, mit seiner Lebensgefährtin im Dezember 2018 und Januar 2019 in einer Ferienwohnung in Hückeswagen gewohnt, die fällige Miete aber nicht bezahlt zu haben. Das Paar habe übergangsweise dort gewohnt, weil es eine Wohnung in Burscheid beziehen wollte, die allerdings noch nicht bezugsfertig gewesen sei. Daraufhin habe der Mann die Ferienwohnung gemietet, weil er kurz zuvor bereits zweimal dort gewohnt hatte. Insgesamt ging es um einen offenen Betrag in Höhe von 560 Euro. Diesen hätte er auch in bar in der Wohnung gehabt und wollte ihn am Morgen des Auszugs bezahlen.