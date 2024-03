Ausbildungsmesse in Wermelskirchen Noch mehr Besucher bei zweiter „Connect“

Gleich am Eingang im Foyer brutzeln die Mitarbeiter der Firma Steinhaus aus Remscheid Produkte aus dem eigenen Kühlschrank-Bestand. Jugendliche können eine Gewürzmischung herstellen. „Damit sind wir sofort im Gespräch“, sagt Susanne Wißemann, Ausbilderin der Industriekaufleute bei Steinhaus. Gemeinsam mit aktuellen Auszubildenden will sie Einblicke in verschiedene Berufsbilder geben. „Viele Ausbildungsberufe hat man in der achten Klasse ja gar nicht im Blick“, sagt auch Paula Baumgarten, die gerade den praktischen Teil ihres dualen Studiums bei Steinhaus absolviert. Sie kommt in Windeseile mit den Jugendlichen ins Gespräch – und lädt sie auch gleich zu den Schnuppertagen in den Ferien ein.