Coronavrius : Besuche in Seniorenheimen und Krankenhaus begrenzt

Besuche in Seniorenheimen und Krankenhaus begrenzt

So lässt es sich leben – auch ohne Besucher. Bewohner des Hauses Vogelsang können den Frühlingsanfang auf den sonnigen Balkonen genießen. Foto: Viktor Marinov

Wermelskirchen Die Bewohner der Wermelskirchener Seniorenheime dürfen nur noch in besonders dringenden Fällen besucht werden. Auch im Krankenhaus wurden die Regeln verschärft.

Die Wermelskirchener Seniorenheime Haus Vogelsang und Carpe Diem gewähren Besuchern aktuell nur noch beschränkt Einlass. Denn: Ihre Bewohner gehören zur Risikogruppe für einen schweren Krankheitsverlauf von Covid 19 und sind somit besonders schutzbedürftig. Deswegen hat das nordrhein-westfälische Gesundheitsamt am vergangenen Wochenende Besuchseinschränkungen für vollstationäre Pflegestationen erlassen.

Im Seniorenpark Carpe Diem werden Besuche nur in Ausnahmefällen gestattet, das Programm ist auf ein Minimum beschränkt. Externe Personen wie Friseure, Physiotherapeuten und Ehrenamtliche haben ab sofort keinen Zugang mehr. „Wir müssen uns alle noch an diese neue Situation gewöhnen“, sagt Einrichtungsleiterin Vanessa Solander. Ähnlich ist die Situation im Haus Vogelsang. „Pro Bewohner darf täglich ein Besucher für maximal eine Stunde kommen“, erklärt Pflegedienstleiter Jürgen Becker. „Manche Bewohner befürchten Langeweile – wir mussten viele Angebote einstellen.“ Die Personalsituation sei schwierig. „Wir haben aktuell einen hohen Krankenstand – nicht wegen Corona, sondern der Influenza“, so Becker. Die Schließungen der Schulen und Kitas hingegen würden sich bisher nicht auf den Arbeitsalltag auswirken. „Nur wenige unserer Mitarbeiter haben kleine Kinder.“