Zu Besuch auf der Straußenfarm in Wermelskirchen „Freddy“ rüttelt am Star-Status vom imposanten „Gigolo“

Von solchen Auftritten will „Heinz“ schon lange nichts mehr wissen. Völlig entspannt, fast schon gelangweilt, sitzt der mit Abstand älteste Hahn in seinem Gehege. Der Senior kam vor wenigen Jahren aus dem Allwetterzoo in Münster, weil man dort den Fokus auf die Rothalsstrauß-Zucht gelegt hat. An der Seite des 36-Jährigen leben Peg (6) und Hildegard (16). „Mehr Weibchen schafft der alte Kerl nicht mehr“, wirft Kerstin Schnabel mit einem Lachen ein. In freier Wildbahn können Strauße etwa 40 Jahre alt werden, in der Haltung sogar mehr als 50 Jahre.