Naturpark Bergisches Land : Besondere Orte in der bergischen Kulturlandschaft

Bergisches Land Die neue Broschüre soll dazu beitragen, dass Einheimische und Besuchende die beschriebenen Orte und Landschaften (neu) entdecken, sie aus einer neuen Perspektive wahrnehmen und so zu lebendigen Orten machen.

In seiner neuen Broschüre „Bergische Orte“ stellt der Naturpark Bergisches Land 27 besondere Orte in der Kulturlandschaft und ihre Geschichten vor, die typisch für das Bergische Land sind. Darüber hinaus gilt es, diese Orte abseits der touristischen Highlights zu besuchen und zu erleben. Das Heft schließt dabei nahtlos an die bisher erschienene Broschüren-Reihe „Bergische Originale“, „Bergische Bräuche“ und „Bergische Berufe“ an.