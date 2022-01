Außergewöhnliches Theater in Wermelskirchen : Besondere Darstellerinnen und Starparodien im „Café Hilde“

Monica Barata (vorne) wirkt oft auch selbst bei den Theaterstücken mit. Die Idee fürs Café Hilde stammt von ihr. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen Der Verein „Grenzfrei kreativ“ hat ein neues Theaterstück auf die Beine gestellt. Die Besonderheit: Die Protagonistinnen sind alle über 80 Jahre alt.

Die letzten Feinschliffe an den Kostümen werden vorgenommen, es wird geprobt, geschminkt und an der Inszenierung gefeilt: Der Verein „Grenzfrei kreativ“ bringt am Samstag, 29. Januar, eine neue Vorstellung auf die Bühne – mit ganz besonderen Darstellerinnen und Darstellern. „Die Protagonistinnen sind über 80 Jahre alt, die älteste ist gesegnete 94 Jahre alt“, sagt Monica Barata, die das Theaterstück selbst geschrieben hat und die Organisation diesmal alleine übernimmt. „Das Außergewöhnliche am Café Hilde sind die Starparodien und das zum Teil hohe Alter der Mitwirkenden, die sich mit Freude und Engagement in ihre Rollen eingeübt haben.“

„Café Hilde“ ist ein schrulliges Lädchen, das leider nur Apfelkuchen, Kottenbutter und Kaffee anbieten kann. Die Betreiberin Hilde, gespielt von Josefine Opitz, begrüßt ihre Gäste dort als Hildegard Knef und lässt „rote Rosen regnen“. Ihre Großtante Bella, gespielt von Röschen Herforth (94), die seit der Flutkatastrophe von Bad Neuenahr weggezogen ist und nun bei Hilde wohnt, stibitzt regelmäßig die Café-Einnahmen und verspielt das Geld am Roulette-Tisch im Casino. Tante Bella, die immer tüddeliger wird, hat nun gegen ihren Willen einen Alltagsbegleiter an ihre Seite bekommen. Der wird gespielt von Maurice Kaminsky (23) und soll vor allem darauf achten, dass Tante Bella ihre Spielsucht in den Griff bekommt. Des Weiteren gibt es noch zwei Serviermädchen, Lissy und Chanti, die die Gäste mit Anekdoten aus dem Café unterhalten (Monica Barata, Thordis Burghoff). „Die Damen haben sich in Starparodien eingearbeitet, wie es ein Profi nicht besser machen könnte“, sagt Monica Barata. „Und das Bühnenbild wird wieder legendär.“

Die Proben für das Stück fänden unter allen derzeit möglichen Sicherheitsvorkehrungen statt, teilt die Organisatorin mit. Alle Mitwirkenden seien mindestens geimpft, die meisten geboostert. „Und wir testen uns vor jeder Probe“, sagt Monica Barata. Sie selbst habe dafür eine Fortbildung zur zertifizierten Testperson gemacht. Für die Aufführungen erhalte Barata dabei zusätzliche Unterstützung vom Team Heldenberatung. „Da die Damen Feuer und Flamme sind und unbedingt auftreten wollen, hoffen wir, dass uns dies trotz Corona auch gelingt“, sagt Monica Barata.

Das Stück „Café Hilde“ wird im vereinseigenen Theater in der Wustbacher Straße 6 aufgeführt. Für die Aufführungen sind derzeit drei Termine angesetzt: Die Vorstellung am 29. Januar ist bereits ausgebucht, weitere Termine sind am 12. Februar und 19. Februar. Bei hoher Nachfrage wird es weitere Termine geben. Die Aufführungen beginnen immer um 17 Uhr. Monica Barata bittet wegen der Testungen um ein Erscheinen ab 16.15 Uhr. Pro Aufführung haben unter Berücksichtigung aller Auflagen, zwölf Personen Platz. Die Kosten für den Bürgertest sind im Eintrittspreis von 15 Euro enthalten. Um eine telefonische Anmeldung unter 02196 83537 oder 0152 37125989 wird gebeten.

