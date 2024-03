Heiraten in Wermelskirchen Besonderes Angebot – das Ja-Wort im Kino oder bei Kerzenschein

Katharina Witt und ihr Team wissen um die Kraft der besonderen Hochzeitsdaten: „Das war vor allem in den zwölf Jahren nach der Jahrtausendwende ein großes Thema“, erinnert sich die Standesbeamtin. So fanden etwa am 10.10.10 oder am 11.11.11 bis zu zehn Trauungen am Tag statt. Inzwischen habe die Begeisterung nachgelassen, weil die Daten etwa holpriger geworden sind: Trotzdem habe es auch 24.2.24 drei Trauungen gegeben, für den 2.4.24 seien die Termine schon vergeben und es lägen Anfragen für den 2.5.25 vor. Weniger Andrang herrschte im Standesamt für den 29. Februar – den es nur in Schaltjahren gibt. Ein Paar wagte es dann aber doch. „Die beiden waren sehr humorvoll“, erzählt Katharina Witt. Sie hätten gescherzt, dass sie dann ja nur alle vier Jahre den Hochzeitstag feiern müssten.