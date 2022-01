Nach Rüge im Ausschuss : Beschluss zum Hallenbad in Wermelskirchen muss wiederholt werden

Wermelskirchen Der Vorsitzende des Sportausschusses, Karl-Heinz Wilke (CDU) hatte bei der Sitzung, in der über den Neubaubeginn des Hallenbades entschieden wurde, nur zwei Wortmeldungen zugelassen. Dafür entschuldigt Wilke sich im Nachhinein, das Thema wird nun noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt.

Im nächsten Sportausschuss wird noch einmal über das Hallenbad sowie den gemeinsamen Antrag von CDU , SPD , WNKUWG und Büfo diskutiert und abgestimmt. Darauf hatte die FDP-Fraktion gedrängt, denn der Vorsitzende Karl-Heinz Wilke (CDU) hatte die Wortmeldung der Liberalen in der Ausschusssitzung abgewürgt und nur zwei Wortmeldungen – pro und contra – zugelassen. Für sein Verhalten in der Sitzung hatte sich der Vorsitzende bei der FDP entschuldigt und angekündigt, das Thema noch einmal auf die Tagesordnung zu setzen. Jede Wortmeldung zu dem Thema werde zugelassen, so Wilke im Gespräch mit der Redaktion.

Die FDP-Fraktion hat das Vorgehen des Vorsitzenden im Fachausschuss in einem Schreiben an die Bürgermeisterin beanstandet. Die Stadtverwaltung legt diese Beanstandung als Rüge aus. „Der Begriff Rüge ist ein juristisch-korrekter Begriff innerhalb einer Organisation wie die Stadtverwaltung. Und ein Ausschuss ist ein Organteil“, so Michael Winkelmann, Jurist in der Stadtverwaltung. Ziel sei, vor einer etwaigen Klageerhebung eine „organinterne Überprüfung anzustreben“. So habe der Ausschuss, dessen Entscheidung angegriffen werde, selbst zu prüfen, ob und inwieweit er dem Begehren, in diesem Fall eben der FDP, Abhilfe verschafft. „Deshalb ist es Aufgabe des Ausschussvorsitzenden, sich mit der Rüge auseinanderzusetzen“, so Winkelmann.