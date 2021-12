Altenzentrum in Wermelskirchen : Heimische Pralinen bei der Bescherung am Vogelsang

Wermelskirchen Edeltraud Ludwigs bastelt zugunsten des Altenzentrums und der Förderkreis sorgt für Pralinen, die am Weihnachtsabend auf den Tellern der Bewohner landen sollen. Eine dreistellige Summe will Ludwigs spenden.

(tei.-) Kurz vor Weihnachten feiert das Altenzentrum am Vogelsang in Wermelskirchen bereits eine kleine Bescherung. Der Förderkreis übergab zwei große Kartons mit heimischen Pralinen an Einrichtungsleiterin Heidi Popko. „Wir setzen uns das ganze Jahr dafür ein, dass die Bewohner es gut haben“, sagt Wilfried Köplin vom Förderkreis, „auch an Weihnachten wollen wir an die Menschen hier denken.“