Angebot der Agentur für Arbeit : Berufswahl und Ausbildung in Zeiten von Corona

Wermelskirchen Für junge Menschen, die sich für eine Ausbildung und einen Beruf entscheiden müssen, ist es derzeit nicht einfach. Erst die Pandemie, jetzt die Sommerferien. Wie können unter diesen erschwerten Bedingungen Berufsorientierung, Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche noch funktionieren?

Antworten hat die Agentur für Arbeit: Denn viele Jugendliche stehen vor der Frage: „Wie schaffe ich es, noch für dieses Jahr einen Ausbildungsplatz zu bekommen?“ Andere wissen noch nicht genau, was sie eigentlich machen möchten – und was zu ihnen passt.

Normalerweise stehen in diesen Fällen die Lehrer und vor allem die Berufsberater mit Rat und Tat zur Seite. „Aktuell und in den vergangenen Wochen ist das nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Und auch aktuell kann leider nur in Ausnahmefällen ein persönliches Gespräch angeboten werden“, berichtet die Agentur für Arbeit. Andererseits seien die Berufsberater natürlich weiterhin für die Jugendlichen erreichbar – sei es online, per E-Mail oder telefonisch unter www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung.