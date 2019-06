Absolventen bekamen ihre Zeugnisse : Berufskolleg gleich mit zwei Premieren

Wermelskrichen An der Kattwinkelstraße bekamen die Absolventen ihre Zeugnisse. Darunter erstmals Abiturienten sowie der Sprachprüfung „Cambridge Certificate“.

Der Schulabschluss ist eine Zäsur im Leben. Helge Strasdat fand bei der Abschlussfeier der Absolventen des Bergischen Berufskollegs in Wermelskirchen dafür Worte mit einer Prise Ironie und einem Augenzwinkern: „Der Schulabschluss ist einer davon: Es gibt Tage und Momente, an denen man inne hält – wie der Tag, an dem man das erste Smartphone oder den ersten Follower bei Instagram bekommt.“