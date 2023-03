Vereinsleben in Wermelskirchen Bernd Weiß gab dem VVV 45 Jahre lang ein Gesicht

Wermelskirchen · Nach 45 Jahren als Geschäftsführer des Verkehrs- und Verschönerungsvereins hat Bernd Weiß sein Amt niedergelegt. Es sei an der Zeit, sagt der 78-Jährige – und erinnert sich an Zeiten, in denen der Postamtsleiter mit am Tisch saß.

30.03.2023, 05:52 Uhr

Ab sofort gibt es mehr Zeit gemeinsame Urlaubsreisen mit Ehefrau Rosemarie: Bernd Weiß zieht sich aus dem VVV-Vorstand zurück. Foto: Theresa Demski

Von Theresa Demski

Bernd Weiß blättert durch den alten Band mit Niederschriften. In sorgfältiger Handschrift sind auf dem leicht vergilbten Papier die Diskussionen und Entscheidungen des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Wermelskirchen in den 1970er Jahren aufgeführt. Schon die Teilnehmerliste ringt Bernd Weiß ein leises Lächeln ab.