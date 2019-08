BEW hat Baustelle vorzeitig beendet : Straßen für Kirmes gesperrt

Wermelskirchen BEW hat Baustelle Berliner Straße einen Tag früher als angekündigt geräumt.

Einen Tag früher als angekündigt, ist ein Engpass in der Innenstadt beseitigt: Die BEW hat die Baustelle an der Berliner Straße/Markt bereits am Dienstagmorgen geräumt und die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Damit ist die Zufahrt zum Parkplatz Gymnasium, zur Tiefgarage Woolworth und zum Krankenhaus aus Richtung Berliner Straße ohne großen Umweg möglich. Denn zeitgleich wurden die ersten Straßen für die Kirmes gesperrt. Die Arbeiten für die Verlegung neuer Stromkabel sind aber noch nicht abgeschlossen, sie werden später fortgeführt.

Für den Lückenschluss auf der Kirmesmeile von oberer und unterer Eich mit Reihenverkaufsbuden wurde dieser Bereich am Dienstag gesperrt. Gleiches gilt für die Telegrafenstraße ab der Einmündung An der Feuerwache. Bis zum ersten Kirmestag am Freitag, 23. August, sichert eine Notzufahrt vom Brückenweg in die Kölner Straße deren Andienung.