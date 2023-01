Naturpark Bergisches Land Fernwanderweg „Bergischer Weg“ erneut ausgezeichnet

Im Rahmen der Messe Caravan – Motor – Touristik (CMT) 2023 in Stuttgart hat der Deutsche Wanderverband die entsprechende Urkunde an die Vertreter des Naturparks überreicht. „Die erneute Auszeichnung des Bergischen Wegs als Qualitätsweg zeigt wieder einmal, dass wir als Wanderregion bundesweit wettbewerbsfähig sind“, freut sich Gabi Wilhelm, Geschäftsführerin von „Das Bergische“. Der Bergische Weg ist Teil des Bergischen Wanderlandes, welches vor zehn Jahren von der Tourismusorganisation „Das Bergische“ als langfristig angelegtes Projekt aus der Taufe gehoben wurde. Auf rund 259 Kilometern Länge führt er in 14 Etappen vom Ruhrgebiet durch die Naturparks Bergisches Land und Siebengebirge bis nach Königswinter am Rhein. „Das Bergische Wanderland mit seinem umfangreichen Wanderangebot ist nach wie vor das wichtigste und erfolgreichste Zugpferd im Rahmen der Präsentation unserer bergischen Tourismusdestination“, stellt Wilhelm fest.