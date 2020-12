Festliche Stimmung in Wermelskirchen : Bergische Weihnacht am zweiten Advent

Dichtes, gemütliches Gedränge, das bei der Bergischen Weihnacht in den vergangenen Jahren herrschte, wird es in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie nicht geben. Aber kleine Aktionen des Marketingvereins WiW sorgen am Wochenende dafür, dass etwas festliche Stimmung in die Stadt kommt. Foto: Jürgen Moll (Archiv) Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Der Nikolaus bereitet eine Überraschung für Kinder vor und auch Erwachsene dürfen sich aufs Wochenende freuen. In der Innenstadt, in Dhünn und in Dabringhausen werden Nikolauspäckchen verteilt. Für Sonntag hat der WiW-Vorstand außerdem noch etwas ganz Besonderes geplant.

Pssst! Es ist ein wohlgehütetes Geheimnis, aber wir dürfen es verraten: Der Nikolaus ist gerade zu Gast in der Stadt. Hier in Wermelskirchen hat er sich mit einigen fleißigen Elfen in einem Hotel einquartiert, um kleine Geschenke für die Kinder zu packen. „Leider kann ich ja wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht wie üblich mit dem dem schönen Umzug durch die Stadt laufen, weil sich dann zu große Grüppchen auf der Straße bilden würden, aber der Nikolaustag soll nicht vergessen werden“, sagt er im Gespräch mit dieser Redaktion. Dass die liebgewonnene Tradition coronabedingt im 95. Jahr abgesagt werden musste, wollte der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) nicht einfach so hinnehmen und hat deshalb den Nikolaus gebeten, Präsente für die Kinder zu packen. Jasmin Rieman, Geschäftsführerin von WiW, verrät: „BMW Kaltenbach spendet uns seit vielen Jahren die Süßigkeiten für die Stiefel. Dieses Jahr packen wir mit dem Nikolaus 700 Geschenkboxen, die die Kinder am zweiten Adventswochenende in den Geschäften abholen können.“

An 13 Standorten in der Innenstadt, in Dhünn und in Dabringhausen werden die Nikolauspäckchen verteilt. In der Innenstadt am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Dezember, in den beiden Ortschaften am Samstag, 5. Dezember, und Montag, 7. Dezember, solange der Vorrat reicht. Aber auch sonst lohnt sich ein Stadtbummel am Wochenende. Denn in enger Absprache mit der Stadtverwaltung hat der WiW-Vorstand auch ein zauberhaftes Konzept für einen verkaufsoffenen Sonntag am Nikolaustag, 6. Dezember, erarbeitet Unter dem Motto „Bergische Weihnachten to go“ soll adventliche Stimmung aufkommen, die für einen Moment den Verzicht vergessen lässt: Am Sonntag, 6. Dezember, haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr für Weihnachtseinkäufe geöffnet. Außerdem gibt es leckere, gastronomische Angebote an Buden, die in der ganzen Stadt verteilt stehen. Fest zugesagt haben bereits die Kaffeerösterei Kaffeeteufel, Petit Minou, die selbstgemachten Eierpunsch anbieten wollen, der Ziegenhof Deppe mit kulinarischen Köstlichkeiten fürs Fest und leckere Reibekuchen bietet Müllers Mahlzeit in der Stadt an.

Info Hier gibt der Nikolaus die Pakete für Kinder ab Innenstadt Holzwürmchen, Jannasch Optik, Intersport Middendorf, Bäckerei Uli Herrmann, Kindermoden Rumpelstilzchen, Buchhandlung Marabu, Kräuterküche, Buchhandlung van Wahden, Parfümerie Flohr, Ernsting‘s family. Dhünn Frischmarkt Dhünn, Metzgerei Sachser. Dabringhausen Kaufzentrum Hübing, Schühkes Kinderschuhfachgeschäft.

Klingt wie die Bergische Weihnacht, ist aber ganz anders als in den Vorjahren. Ähnlich wie auf dem Wochenmarkt können die Besucher die Leckereien mit Abstand und Maske mitnehmen: Glühwein, Kakao oder Currywurst „to go“. Und weil zum Advent auch Musik gehört, wird es auch die am Adventswochenende geben: „Wir haben zwei Musikerkonstellationen, die an drei verschiedenenen Stellen in der Stadt spielen werden“, kündigt André Frowein, Vorsitzender des Marketingvereins, an. „Damit es keine Menschenansammlungen gibt, werden diese Orte aber vorher nicht bekannt gegeben.“

Für ihn ist dieses Adventswochenende mit kleinen, schönen Aktionen eine Möglichkeit, dass sich alle trotz Pandemie über die Adventszeit freuen können. Das gelte für die Familien – und auch für die Unternehmen. „Viele Menschen in unserer Stadt tragen dazu bei, dass wir schöne Momente erleben können“, sagt André Frowein. „Wie die Kirchen, die uns mit ihrem Weihnachtsweg positiv stimmen, wenn wir in den Geschäften die traditionellen und modernen Krippen ansehen können.“ Das und noch viel mehr erwartet die Familien am Nikolauswochenende.

Übrigens: Der Weihnachtsweg wird als Stadtrallye genutzt. In den Geschäften vom Schwanen über den Markt bis zur Telegrafenstraße wird jeweils ein Buchstabe und ein Gegenstand versteckt sein, den die Besucher finden müssen.