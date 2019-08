Von Wermelskirchen zum Nürburgring : Bergische Radler holen Preise bei „Rad am Ring“

Im Bergischen Team waren viele Wermelskirchener beim „Rad am Ring“ am Start. Foto: Mannheim

Wermelskirchen 42 Radler aus dem Bergischen Land hatten gemeinsam den Weg in die Eifel gewagt. Zwei Mannschaften erreichten bei diesem sportlichen Unterfangen sogar Podiumsplätze.

Den Nürburgring kennt man eher aus der Formel 1, doch auch für Fahrradfahrer bietet die legendäre Rennstrecke jede Menge Spaß – und eine große sportliche Herausforderung. Eine Rekordzahl an fast 9200 Teilnehmer machten auf der Strecke bei der jährlichen Veranstaltung „Rad am Ring“ mit. Dass es so viele geworden sind, liegt auch am Bergischen Land. Denn 42 Radler aus der Region hatten gemeinsam den Weg in die Eifel gewagt. Zwei Mannschaften erreichten bei diesem sportlichen Unterfangen sogar Podiumsplätze.

„An der Fuchsröhre erreichen manche Fahrer die 100 Kilometer pro Stunde, aber spätestens der 17-prozentige und ewig lange Anstieg zur Hohen Acht machten so manchen Fahrer zu schaffen“, berichtet Braun. Nicht umsonst wurde die Strecke von einem englischen Formel-1-Piloten in den 1970er Jahren auch die „Grüne Hölle“ getauft. Drei Stunden nach dem Start fing am Samstag der Regen an. „Er zog sich etwas mehr oder weniger in den Abend. Zusätzlich zum Streckenprofil selbst waren nasser Belag, Dunkelheit und Nebel die Gegner der Nacht“, erzählt Braun. Am Sonntag wurde der Regen noch stärker. Die bergischen Radfahrer kamen dabei nicht nur unfallfrei durch das 24-Stunden-Rennen, sondern erradelten sich sogar zwei Podiumsplätze.