Kunst in Wermelskirchen Bergische Apotheke setzt auf werbefreie Schaufenster

Ulla Buhlmann freute sich über die Idee und richtete in der vergangenen Woche gemeinsam mit Toni das linke Fenster neu ein: Unzählige Tiere haben hier nun übergangsweise ein Zuhause gefunden. „Ich hab mir genau überlegt, was wo stehen soll“, erzählt Toni. Dann wurde es allerdings eng im Fenster und er musste umplanen. Am Ende haben aber sowohl der Wasserfall als auch der selbst gebaute Wald einen Platz im Fenster bekommen, dazu viele verschiedene Tierfamilien. „Ich kaufe immer mehrere Tiere von einer Familie“, sagt der kleine Sammler und ergänzt dann noch: „Schließlich soll keiner alleine bleiben.“