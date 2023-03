Corona-Pandemie in Wermelskirchen Bergische Apotheke schließt Teststelle

„Es ist ein weinendes Auge wegen der vielen Abschiede, die nun anstanden“, sagt die Apothekerin. „Aber kaufmännisch gesehen, bin ich erleichtert, dass es jetzt so weit ist.“ In den vergangenen Wochen sank die Anfrage nach Tests auf das Coronavirus immer weiter. „Die Menschen brauchten viel seltener die offizielle Bescheinigung über ein negatives Testergebis“, erinnert Ulla Buhlmann. Nur noch für Bürger, die im Krankenhaus oder in der Pflegeeinrichtung unterwegs waren, blieben die Tests kostenlos. In diesen Fällen übernahm weiterhin die Staatskasse die Kosten.