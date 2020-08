Natur hautnah in Wermelskirchen : Greifvögel und Eulen in der OGS Hünger

Greifvögel und Eulen in der OGS Hünger

Natur hautnah in Wermelskirchen

Kinder der Offenen Ganztagsschule in Hünger sezieren die Gewölle von Greifvögeln. Die Kinder waren begeistert von dem Tag. „Wir haben ganz viel gelernt“, schwärmt die kleine Sophie. Fotos (2) Annika Lamm Foto: Annika Lamm

Wermelskirchen Die Bergische Agentur für Kulturlandschaft besucht mit ihren Bildungsprogrammen regelmäßig Schulen und Kindergärten. Von „Greifvögeln und Eulen“ waren die Kinder der OGS Hünger begeistert. Zudem wurde die Agentur in diesem Jahr erneut vom Land NRW zertifiziert.

Die Kinder stehen konzentriert um den aufstellbaren Tisch herum und gucken gebannt durch ihre Mikroskope. An diesem Vormittag ist es ihre Aufgabe, das Gewölle von Greifvögeln zu sezieren. Und wer die völlig in der Arbeit versunkenen Kinder der OGS Hünger beobachtet, ahnt, dass das Sommerferienprogramm „Greifvögel und Eulen“ ein voller Erfolg gewesen ist.

Mit diesem und viele weiteren Themen im Gepäck fuhr das Bergische Naturmobil in den Sommerferien zu verschiedenen Offenen Ganztagsschulen. Zwar sind keine lebenden Vögel mit vor Ort, aber die Referentin Sabine Maus-Rommerskirchen zeigt neben einem ausgestopften Waldkauz auch einen großen Uhu. „Die Eulen sind nicht mit den Greifvögeln wie zum Beispiel dem Rotmilan oder Falken verwandt.“, erklärt sie den Kindern, die forschend einzelne Knochen in den Gewöllen der Eulen entdecken und so die Nahrung der nachtaktiven Vögel kennenlernten.