Beratung für Frauen in Wermelskirchen : Beratungszahlen verdoppeln sich

Eine Frau versucht, sich vor der Gewalt eines Mannes zu schützen. Jeden Tag versucht im Schnitt mindestens ein Mann in Deutschland seine Partnerin oder Ex zu töten. Dazu kommen tausende Fälle von Vergewaltigungen, Körperverletzungen, Stalking und sexueller Nötigung. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Wermelskirchen Kernaufgaben statt Krisenmodus: Die Allgemeine Frauenberatungsstelle für den Rheinisch-Bergischen Kreis zieht nach dem zweiten Jahr in der Pandemie eine Bilanz: Fast 500 Frauen und 66 Mädchen suchten nach Unterstützung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Wenn in der Frauenberatungsstelle in Bergisch Gladbach das Telefon klingelt, ist das Team um Magdalene Holthausen alarmiert. Manchmal haben Frauen in Notsituationen den Mut gefunden, nach Hilfe zu suchen. Dann ist die Situation zu Hause unerträglich geworden. Spannungen in der Familie sind eskaliert, der Druck ist zu hoch, Anruferinnen haben Gewalt erlebt.

Manchmal rufen aber auch Frauen an, die Antworten auf ganz praktische Fragen haben: Was erwartet sie nach einer Scheidung? Wie sehen die rechtlichen Rahmenbedingungen aus? Kreisweit 464 Frauen suchten 2021 Unterstützung. 675 Beratungsgespräche registrierte die Beratungsstelle. „Die Anfragen aus dem Nordkreis haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt“, sagt Magdalene Holthausen, die die Stelle leitet. Sechs Prozent der Frauen kommen aus Wermelskirchen. „Wir führen den Anstieg auf unsere vermehrten Vernetzungsaktivitäten zurück“, sagt die Leiterin.

INFO Öffentliche Förderung für Beratungsstelle Finanzierung Die Allgemeine Frauenberatungsstelle wird von Land und Kreis gefördert. Für die Mädchenberatungsstelle übernehmen das Jugendamt im Kreis und die Städte Bergisch Gladbach, Wermelskirchen und Overath 80 Prozent der Kosten: Die Förderung wurde jüngst bis 2023 erneuert. Darüber hinaus ist der Verein „Frauen helfen Frauen“ als Träger auf Spenden angewiesen. Der Verein ist auch Träger des Frauenhauses. Kontakt Informationen zu Terminen und Veranstaltungen und zur Kontaktaufnahme finden sich auf der Internetseite www.frauenhelfenfrauen-gl.de

Vor der Pandemie bot das Team der Beratungsstelle einmal im Monat einen Außentermin im Gebäude der Volkshochschule in Wermelskirchen an. Inzwischen ruhen diese Termine – stattdessen hat die Beratungsstelle ein Telefonberatungsangebot installiert. „Damit können wir bei Anfragen schnell einen Beratungstermin anbieten“, sagt Magdalene Holthausen, „die Klientinnen müssen nicht bis zum Vorort-Termin warten.“ Viele Frauen nähmen das Angebot an. „Wir werden beobachten, ob die Telefonberatung die Sprechstunden ablösen wird“, sagt die Leiterin. Dabei gehe es vor allem um eine Kontaktaufnahme. Telefongespräche würden auch künftig persönliche Gespräche nicht ersetzen.

Magdalene Holthausen leitet die Beratungsstelle. Foto: Frauen helfen Frauen

Auffällig mit Blick auf die Statistik des vergangenen Jahres ist noch eine andere Zahl: Doppelt so viele Frauen über 60 Jahren suchten Unterstützung bei der Beratungsstelle – alle wegen häuslicher Gewalt. Auch Anfragen zu Essstörungen sind um fast 30 Prozent gestiegen. Inwieweit die Pandemie Einfluss auf die Zahlen habe, werde sich zeigen müssen. „Insgesamt hat die Komplexität der Beratung zugenommen“, sagt Magdalene Holthausen.

Umso wichtiger sei die Kooperation mit Fachleuten anderer Stellen – wie Gleichstellungsbeauftragte, der Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt, dem Kommunalen Integrationsdienst und dem Runden Tisch „Keine Gewalt gegen Frauen“. Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei funktioniere gut: So fragen die Beamten bei Einsätzen wegen häuslicher Gewalt nach, ob die Kontaktdaten der Frauen an die Beratungsstelle weitergegeben werden dürfen. Stimmen die Frauen zu, meldet sich eine der Beraterinnen. 125 Mal kontaktierte das Team 2021 betroffene Frauen.

Für Hebammen, Mitarbeiter der Polizei und der Jugendämter boten die Beraterinnen fünf Schulungen zum Thema „Häusliche Gewalt gegen Frauen“ an. „Auch Laiensprachmittler wurden geschult“, erzählt Magdalene Holthausen. Auch ehrenamtliche Dolmetscher stünden vor besonderen Herausforderungen, wenn sie in Gesprächen wegen häuslicher Gewalt bei der Übersetzung helfen. 65 Prozent aller Beratungen allerdings finden mit Frauen ohne Zuwanderungsgeschichte statt. In 19 Prozent der Fälle sind deutsche Frauen mit Zuwanderungsgeschichte betroffen, in 14 Prozent Frauen anderer Nationalitäten. Unterstützung finden beim Verein „Frauen helfen Frauen“ auch Mädchen ab zwölf Jahren – dann sind die Fachfrauen der Mädchenberatungsstelle im Einsatz. Die Statistik zeigt: 544 Mädchen und 30 Vertrauenspersonen und Multiplikatoren hatten 2021 Kontakt zur Beratungsstelle – auch dank 16 Info- und Präventionsveranstaltungen. 66 Mädchen und 23 Vertrauenspersonen suchten direkt den Kontakt zur Beratungsstelle – drei Prozent aus Wermelskirchen. 186 psychosoziale Beratungen – davon 34 telefonisch und sieben online – wurden umgesetzt. Die Jugendlichen ließen sich fast nie auf Beratung per Telefon oder Onlineangebote ein. Sie brauchen den persönlichen Kontakt. Die meisten Mädchen waren zwischen zwölf und 17 Jahren. „Die Anfragen zu Essstörungen und familiären Problemen sind stark angestiegen“, stellen die Beraterinnen fest. Viermal intervenierte die Stelle wegen Kindeswohlgefährdung.