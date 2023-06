Suchtberatungsstelle in Wermelskirchen Beratung nimmt suchtbelastete Kinder stärker in den Fokus

Die Suchtberatungsstelle der Diakonie im Kirchenkreis Lennep in Wermelskirchen hat das „Fitkids“-Siegel zur zertifizierten Beratung von Kindern suchtkranker Familien erhalten. Das Team hat in den vergangenen fünf Jahren an dem „Fitkids“-Coaching-Prozess teilgenommen und sich intensiv damit auseinander gesetzt, wie Kinder aus suchtbelasteten Familien mehr in den Fokus genommen werden können.