Vorlesewettbewerb in Wermelskirchen : Ben Ulm ist bester Vorleser der sechsten Klassen des Gymnasiums

Vorlesewettbewerb in Wermelskirchen

Wermelskirchen Der Vorlesewettbewerb wird seit 1959 jedes Jahr vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet. Fast 700.000 Schüler beteiligen sich.

. Am Donnerstag fand wieder der alljährliche Vorlesewettbewerb des Städtischen Gymnasiums Wermelskirchen der sechsten Klassen statt.

Am Ende stellte sich Ben Ulm aus der Klasse 6b als der beste Vorleser heraus. Er gewann vor Laura Schumacher (6d) und Lynn Hermanns (6e), die sich gemeinsam den zweiten Platz teilten. Auf Rang Drei kam Jasper Dworaczek (6d).

Bis die Sieger ermittelt werden konnten, war es ein langwieriger Prozess, bei dem die Schülerinnen und Schüler einige Anforderungen erfüllen mussten. Die Vor-Ausscheidung fand im Deutschunterricht durch Vorlesen in den fünf Klassen der sechsten Jahrgangsstufe des Städtischen Gymnasiums statt. Am Ende hatten sich dabei insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler für die Endausscheidung am Donnerstag qualifiziert.