Aus Wermelskirchen Ben Röttelbach ist jahrgangsbester NRW-Dachdeckermeister

Ben Röttelbach blättert durch die große Mappe. „Ich zeichne einfach gerne“, sagt er und deutet auf die filigranen Bleistiftzeichnungen von Dächern, Schiefern und Arbeitsabläufen. Während der Meisterschule ist mit der Mappe eine Art Kunstwerk entstanden. Zum ersten Mal in 30 Jahren haben die Prüfer für eine Mappe die vollen 100 Punkte verliehen. Künftig soll das Werk Meisterschülern als Vorbild dienen. Aber nicht nur die Mappe des frisch gebackenen Dackdeckermeisters aus Dhünn geht bei der Handwerkskammer Düsseldorf in die Geschichte ein: Ben Röttelbach ist der Beste Dachdeckermeister seines Jahrgangs. Darüber schüttelt er immer noch schmunzelnd den Kopf. „So kannte ich mich gar nicht“, sagt er und erzählt von den vielen Stunden am Schreibtisch, in denen er gelernt und gepaukt habe – oft in der Lerngruppe, vor allem während der Pandemie aber auch alleine.