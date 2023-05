Judoka aus Wermelskirchen Ben Musaeus ist Deutscher ID-Judo-Meister

Mit Kämpfen gegen einen Judoka aus Hessen und einen Judoka aus Bayern, der normalerweise in einer höheren Wettkampfklasse WK1 startet und gegen den Ben Musaeus die letzten beiden Kämpfe verlor, waren die Chancen ins Halbfinale zu kommen nicht besonders aussichtsreich. Im ersten Kampf gegen den Judoka aus Hessen musste Ben Musaeus all seine Kampferfahrung abrufen, um nicht sofort das Turnier abhaken zu müssen. Der zweite Kampf gegen den Kontrahenten aus Bayern, der die letzten beiden Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte, wurde es noch deutlich enger. Der Kampf ging über die volle Kampfzeit, da keiner der beiden Sportler eine Entscheidung durch eine Wertung für sich erkämpfen konnte, so dass der Kampfrichter den Kampf entscheiden musste. Durch die höhere Aktivität und den intensiveren Kampfstil gewann Ben Musaeus diesen wichtigen Kampf und zog damit in das Finale am Nachmittag ein.