Wermelskirchener ist neuer AStA-Chef in Köln : Pause zugunsten der Uni-Politik

Wermelskirchen/Köln Ben Himmelrath studiert Jura. Der 22-Jährige wurde Ende Januar zum neuen Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschuss an der Uni Köln gewählt.

Wenn es damals Zoff in den unteren Klassen gab, riefen sie Ben Himmelrath. Dann machte sich der Gymnasiast auf den Weg zu den Fünftklässlern und vermittelte, baute Brücken und half den Kindern beim Ankommen in der neuen Schule und der neuen Klasse. Ihm lagen die schwierigen Fälle, jene Situationen, in denen es nicht rund lief. Irgendwas an seinem ruhigen Wesen wirkte. „Ich war wirklich gerne Streitschlichter“, erzählt der heute 22-Jährige, wenn er sich an seine Zeit am Gymnasium in Wermelskirchen erinnert.

Ende Januar hat das Studierendenparlament (StuPa) der Uni Köln Ben Himmelrath zum neuen Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) gewählt – der studentischen Vertretung an der Uni. Er bekam 34 von 50 Stimmen. Deutlich mehr, als seine Juso-Hochschulgruppe alleine aufbringt. Seine ausgleichende Art scheint weiter zu wirken, auch an neuer Wirkungsstätte. „Ich bin der Typ, der auch im harten Wahlkampf einen Glühwein mit den Gegnern trinkt“, sagt er, „kein Typ für Streit.“

Allerdings streitet Ben Himmelrath für die Sache – nun als AStA-Vorsitzender in Köln. Eigentlich sei das ganz anderes geplant gewesen, sagt er. Gedanklich sei er bereits bei den Vorbereitungen auf das Jura-Examen gewesen. Aber dann hätten ihn immer mehr Studierende auf den frei werdenden Posten im AStA angesprochen. Da hatte er sich bereits einen Namen gemacht – vor allem als Leiter des Queerreferats an der Uni. „Als ich Student wurde, war mir klar, dass ich diese Zeit als eigene Lebensphase gestalten wollte“, sagt er. Statt durch das Jura-Studium zu hetzen, wollte er sich einbringen. Und weil es ihm in Wermelskirchen gelegentlich gefehlt hatte, mit anderen aus der Queeren Szene im Gespräch zu sein, suchte er den Kontakt zum Queerreferat, wurde Vorsitzender und nahm so den Einstieg in die Hochschulpolitik. „Da geht es um viel Geld, das Möglichkeiten zur Gestaltung gibt“, sagt Ben Himmelrath, „und ich will mitgestalten.“

Seit jeher treibt ihn die Frage nach sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe an. Nicht zuletzt habe er auch das Jura-Studium vor allem deswegen aufgenommen, weil er mehr wissen wollte über die Verantwortlichkeit Einzelner bei Verbrechen von Staaten. „Ich möchte am Ende des Tages gerne den Unterschied machen“, sagt er, „ich möchte etwas tun, das wichtig ist und zählt.“ Deswegen also Jura, und deswegen auch die Verantwortung an der Spitze der Studierendenschaft.

Inzwischen ist er Mitglied der Juso-Hochschulgruppe und der SPD. Nachdem ihn das StuPa zum neuen AStA-Chef gewählt hat, hat er sein Studium für ein Jahr auf Eis gelegt, um danach in die Examensvorbereitung einzusteigen. „Das ist jetzt ein Vollzeitjob“, sagt er und denkt an die vielen Aufgaben des AStA-Alltags. Plötzlich sitzt er bei Bewerbungsgesprächen auf der Chef-Seite, hat die Handynummer des Rektors, entscheidet über Millioneninvestitionen mit und versucht im Team Lösungen in schweren Zeiten zu finden. „Corona gibt viele Themen vor“, sagt er und erzählt vom holprigen Start der digitalen Vorlesungen, von finanziellen Problemen der Studierenden in Zeiten, in denen Nebenjobs rar sind, vom riesigen mentalen Herausforderungen gerade für „Erstis“.