Im Bürgerzentrum in Wermelskirchen „Bella Melodica“ stimmt auf den Advent ein

Die Damen von „Bella Melodica“ nehmen das nur mit einem Seitenblick wahr, denn sie haben den musikalischen Reigen am Sonntag bereits eröffnet. „Ein Konzert mit großer Tradition an einem neuen Ort“, stellt Stefan Leßenich in Vertretung der Bürgermeisterin fest. Tatsächlich ist der Frauenchor unter Leitung von Martina Niemeyer zum ersten Mal im kleinen Saal im Bürgerzentrum zu Gast. Das Programm klingt aber vertraut – und lädt auch die Besucher zum Mitsingen ein.