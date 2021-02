Impfung von Behinderten in der Lebenshilfe Wermelskirchen : Beirat entsetzt über Impfabsage – „das war unsensibel“

Wermelskirchen Der Beirat für Menschen mit Behinderung zeigt sich entsetzt über die Entscheidung des Landes NRW, die geplante Impfaktion in der Werkstatt Lebenshilfe kurzfristig abzusagen.

Aus Sicht des Beirates für Menschen mit Behinderung ist es grob fahrlässig, vorhandenen Impfstoff weitere Tage einzulagern, statt an Risikogruppen zu verimpfen, heißt es in einer Presseerklärung des Beirates. „Wermelskirchen ist in der glücklichen Lage, mit Dr. Meyer einen sehr engagierten Arzt für die Impfungen im Kreis zu haben“, so Petra Sprenger. Durch seinen Einsatz und den seines Teams kommen die Impfungen bestmöglich voran. „Gute Organisation und gutes Management darf nicht bestraft werden. Es macht in diesem Fall keinen Sinn, auf den Langsamsten zu warten denn, in Kühlschränken eingelagerter Impfstoff hilft niemandem.“