Motorsport in Wermelskirchen Beim Turnier quietschen die Reifen

Martin Tieben sitzt hochkonzentriert in seinem schwarzen Polo. Im Startbereich plaudern die Besucher, aber der Motorsportler aus Recklinghausen geht in aller Runde gedanklich noch mal die Strecke durch. Dann fällt der Startschuss und Martin Tieben rast lost – erst vorwärts durch die Slalomstrecke. Die Reifen quietschen als er bremst und die gleiche Strecke nun rückwärts fährt. Völlig fehlerlos. Wenige Millimeter vor dem weißen Gatter bremst er wieder geräuschvoll und fährt dann weiter zu der Parklücke. Es dauert nur wenige Sekunden, bis das schwarze Auto in der kleinen Lücke steht. Dann geht es weiter in den Wendehof. Auch hier braucht der Autofahrer nicht lange, bis er das Fahrzeug an den beiden weißen Gattern gewendet hat und durch die enge Ausfahrt zur nächsten Aufgabe fährt: Eine enge Gasse soll erst vorwärts und dann rückwärts durchfahren werden. Tieben rast los und kommt nach insgesamt acht Aufgaben und 59 Sekunden an der Stopplinie zum Stehen. „Fehlerlos“, ruft der Sprecher des Remscheider Automobil-Clubs von der Plattform auf dem Moderations-Lastwagen durch das Mikrofon und die Zuschauer klatschen begeistert.