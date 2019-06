Sinfonieorchester Wermelskirchen : Sommerkonzert mit internationaler Note

Wermelskirchen Das Sommerkonzert des Sinfonieorchesters wartet mit einem vierteiligen Programm auf. Einen ganz besonderen Klang verspricht der Auftritt der weißrussischen Solistin Yadviga Grom.

Die 25-Jährige wird beim zweiten Programmpunkt des Abends zum Orchester stoßen. Dann wird nämlich das Klavierkonzert Nr. 2 in B-Dur von Ludwig van Beethoven aufgeführt. Darin wird die 1993 in Minsk geborene Musikerin die Hauptrolle spielen. Sie sitzt seit ihrem fünften Lebensjahr am Klavier und war erste Preisträgerin bei verschiedenen Wettbewerben auf Landes- und Bundesebene. Bis zum Schulabschluss war sie Jungstudentin an der Musikhochschule in Würzburg. Derzeit studiert Grom an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, in der Klasse von Professor Martin Hughes.