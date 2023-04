Schachverein Wermelskirchen „Beim Schach kommt es nur aufs Können an“

Engels Ich bin jetzt 58 Jahre alt, als ich ein Kind war, gab es für uns keinen Computer, keine Handys oder Konsolen. Deswegen waren wir auf Brettspiele angewiesen – Halma, Mühle oder eben Schach. Schach hat mich direkt angesprochen. Meine Mutter hatte mir aus dem Karstadt in Remscheid ein Buch mitgebracht – die Grundlagen des Schachspielens. Im Wermelskirchener Haus der Jugend wurde dann ein Osterkursus „Schach für Anfänger“ angeboten, an dem ich teilgenommen habe. Und dann bin ich dabei geblieben – als ich angefangen habe, war ich zwölf Jahre alt. Das Buch hat mir die ersten Grundlagen vermittelt. Der Nachbarsjunge, mit dem ich damals zu Beginn gespielt habe, war irgendwann kein Gegner mehr für mich, so dass ich dann eben zu besagtem Kursus gegangen bin, der vom Schachverein angeboten wurde, dessen Vorsitzender ich heute bin.