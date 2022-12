MSC Dhünn in Wermelskirchen Beim Motorsport-Frühstück warten echte Rennflitzer auf die Besucher

Nachdem sie in der vergangenen Saison mit einigen Siegen erfolgreich in die Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN) „hineingeschnuppert“ haben, wollen sich Thomas Schönfeld und Tobias Neuber in 2023 auf diesen Wettbewerb konzentrieren: „Wir wollen bei der Meisterschaft in der Cup-Klasse mitmischen und am RCN-Drei-Stunden-Rennen erfolgreich teilnehmen.“ Gerry Diel attestiert den beiden MSC-Fahrern im Gespräch mit unserer Redaktion „gute Chancen“: „Es geht natürlich auch darum, ohne technische Probleme durch die Saison zu kommen. Das haben die Beiden in 2022 geschafft.“