Krimidinner im Evangelischen Gemeindezentrum Wermelskirchen : Beim Fünf-GängeMenü den Mörder entlarven

Speisen und rätseln: Jugendreferent Joe Momper (r.) hatte am Freitagabend zum Krimidinner auf die Jugendetage am Markt geladen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Jugendreferent Joe Momper lud zum Krimidinner ins Gemeindezentrum am Markt ein. Die Teilnehmer lassen schnell die Drehbücher links liegen, denn es gibt immer neue Details zum Mord.

Es duftet nach Herbstgemüse und überbackenem Hühnchen. Neben der festlich gedeckten Tafel erstreckt sich ein Antipasti-Buffet. Kerzenschein und Lichterketten, edles Porzellan und feines Glas sorgen für Feststimmung. „Aber wir lösen hier heute einen Mord“, sagt Joe Momper, Jugendreferent der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen, und lacht gut gelaunt. Er hat zum Krimidinner eingeladen – und die jungen Erwachsenen, die an diesem Abend in verschiedene Rollen schlüpfen, haben nicht nur Hunger mitgebracht – sondern sind auch rätselfreudig. Bereits kurz nach Anmeldeschluss für den Krimiabend hat Momper kleine Drehbücher verschickt und die Teilnehmer über ihre Rollen informiert.

So nehmen an der feinen Tafel in der Jugendetage am Markt am Freitagabend ein französischer Weinbaron und seine Familie Platz, Jurist, Finanzexperte, EDV-Spezialist, Weinkönigin und natürlich die Kommissarin. Es gilt, den Mord des Gutbesitzers aufzuklären – und während sich die Teilnehmer durch fünf köstliche Gänge futtern, horchen sie sich aus.