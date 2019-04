Mein Arbeitsplatz : Beim Frühling hat er seine Hände im Spiel

René W. Essel und Anna Buchholz von der Baumschule Bosmann zeigen Blumen, die bei Bienen sehr beliebt sind, beispielsweise Iris, Apfelbäume, Zierkirschen, Felsenbirne und Skimmia. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Während die Beete bunter werden, hat Rene W. Essel alle Hände voll zu tun. In der Baumschule Bosmann sucht er mit den Kunden nach den besten Ideen für ihre Gärten.

Rene W. Essel spaziert durch den langen Gang in der Baumschule. Hier bringt er ein rotes Band an, dort inspiziert er Blätter und Erde. Zwischen den Pflanzen ist er in seinem Element. Und deswegen hat der 51-Jährige schon ein bisschen ungeduldig auf den Frühling gewartet. Dann erwachen die Gärten – und oft von einem Tag auf den anderen beginnt in der Baumschule Bosman die Saison.

„Ich war ein Draußen-Kind“, erzählt Rene W. Essel. Wenn der Frühling kam und er mit seinen Freunden am Bach spielen konnte, dann blühte er auf. Dann kletterte er fünf Meter hoch in den Pflaumenbaum seines Onkels, half ihm beim Veredeln und schnitt sich am Anfang nicht selten dabei in die Finger. „Es machte mir nichts aus, wenn ich abends mit kaputten und schmutzigen Händen nach Hause kam“, sagt er. Und im Grunde ist das so geblieben – auch wenn sich seine Arbeit inzwischen deutlich mehr am Schreibtisch und im Verkauf abspielt, als beim Steineschleppen und Bäumepflanzen.

Info Bosman sucht noch Auszubildende Team Auf einer Fläche von mehr als 35 Hektar produziert die Baumschule Bosman verschiedene Pflanzen. Insgesamt sind etwa 40 Mitarbeiter für das Unternehmen von Harald Bosman im Einsatz. Ausbildung In den vergangenen 50 Jahren haben mehr als 100 junge Leute bei Bosmann ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Für den Ausbildungsstart im August sucht das Unternehmen noch engagierte Azubis.

Aber genau damit hat seine Karriere als Gärtner einst begonnen. Nachdem er sich nach dem Abitur gegen das Lehramtsstudium und schließlich für die Ausbildung zum Gärtner entschieden hatte, spezialisierte sich Rene W. Essel schnell auf den Bereich Baumschule. Kaum fünf Wochen nach seinem Ausbildungsstart schickte ihn der Chef an die Kasse. „Ich kannte keine fünf Pflanzennamen“, sagt er heute, „aber ich fühlte mich pudelwohl.“ Arbeiten und Gestalten, Steine schleppen und Teiche ausheben, Sortimentpflege und Kundenkontakt. In einem Winter schnitt er 18.000 Bäume mit der Rosenschere. „Ich blieb auch nach Feierabend, pflegte den Rasen, goss die Pflanzen und lernte so ihre Namen“, erzählt er. Eines Tag stand nach einem Sturm eine Kundin mit fragendem Blick vor ihm und wollte wissen: „Wie kann ich meinen Garten am besten retten?“ Damals begann er, erste Pläne für eine Fläche zu schmieden, Ideen auf Papier zu bringen und mit dem Kunden zu besprechen. „Und ich fing Feuer“, sagt Essel heute. Stationen in verschiedenen Baumschulen und Gärtnereien am Rhein folgten, schließlich landete er im Gartencenter eines Baumarktes. „Aber da war ich nicht am richtigen Platz“, sagt er heute.

Vor 13 Jahren stand er schließlich in der Baumschule Bosman auf der Matte. „Das passte“, sagt er. Und: „Ich bin angekommen.“ Rene W. Essel kümmert sich um Auszubildende, verkauft und engagiert sich in der Pflanzenberatung. „Dann schicken mir Menschen Fotos von ihrem Garten, in meinem Kopf entsteht eine Idee, ich erstelle Pflanzenlisten, und gemeinsam sehen wir uns danach bei uns in der Baumschule um“, erklärt er. Es sind immer noch diese Momente, wenn vor seinem geistigen Auge ein blühender Garten entsteht, die ihn motivieren. „Es ist sehr spannend zu sehen, wie Gärten dann drei oder fünf Jahre später wirklich aussehen“, sagt er.