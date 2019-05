Autos nicht mehr fahrbereit : Pkw prallen auf A 1 gegen die Mittelwand

Gegen die Betonschrammwand des Mittelstreifena auf der A1 in Höhe der Ausfahrt Wermelskirchen prallten am Dienstag zwei Pkw (Symbolbild). Foto: Uwe Miserius (UM)/Miserius, Uwe (umi)

Wermelskirchen Tief Axel sorgte offenbar am Dienstagfür viel Wasser auf der Fahrbahn der A1, was Autofahrern zum Verhängnis wurde: Gleich zwei Fahrer und eine Fahrerin verloren am Dienstagmorgen auf der Autobahn 1 in Höhe der Autobahnausfahrt Wermelskirchen in Fahrtrichtung Dortmund nacheinander die Kontrolle über ihre Wagen.