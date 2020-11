Im Blickpunkt: Sankt Martin : Bei der Tafel gewinnen alle beim Teilen

Wermelskirchen Insgesamt 340 Haushalte versorgt die Tafel mit Lebensmitteln. Hinter dem ehrenamtlichen Einsatz direkt neben der Feuerwache steckt ein professionelles System – und eine große Portion Nächstenliebe.

Roswitha Giersberg ist eine der Ersten. Eine Viertelstunde, bevor die Ausgabe an der Tafel startet, erreicht die Seniorin den Container neben der Feuerwache. Sie grüßt in die Runde und setzt sich dann – mit dem gebührenden Abstand – neben Roza Dukaeva. Die beiden Frauen kommen ins Gespräch: über die Woche, das Wetter und ihren Kühlschrank. Der ist zum Ende des Monats leer, genauso wie die Geldbörse. „Ohne die Tafel wären wir arm dran“, sagt Roswitha Giersberg und blickt zu dem Fenster, das sich in diesem Moment neben ihr öffnet. Die Lebensmittel der Tafel seien eine wichtige Ergänzung zum Einkauf, erklärt die Seniorin und kramt dann ihren Ausweis hervor. Schon vor Jahren hat sie sich bei der Tafel registrieren lassen. „Ich muss mich doch nicht schämen, Hilfe anzunehmen“, sagt sie und dann geht sie langsam von einem offenen Fenster zum nächsten, einmal rund um den Container. Brot und Brötchen, frisches Obst und Gemüse, Nudeln oder Reis und auch mal kleine Besonderheiten, für die ihr im Alltag das Geld fehlen: Die Tasche, die sie heute zur Ausgabe mitgebracht hat, füllt sich langsam. „Das Beste finde ich: Die Stimmung hier ist so positiv“, sagt sie noch. Und dann macht sie sich auf den Heimweg, um den Kühlschrank wieder etwas zu füllen.

Renate Hackländer winkt der Kundin fröhlich nach. Zweimal in der Woche engagiert sie sich ehrenamtlich bei der Tafel – organisiert, gibt Lebensmittel aus und ist mit den anderen Helfern im Gespräch. Warum sie damals nach ihrem Probeeinsatz im Verein geblieben sei? „Mich hat der freundliche Umgang miteinander berührt“, sagt sie. Menschen, die wenig haben, begegne man bei der Tafel mit viel Herzlichkeit. Und genau das entspreche ihrer Philosophie: Helfen auf Augenhöhe. Viele der Kunden, die an diesem Tag an der Ausgabe der Tafel Lebensmittel bekommen, kennt Renate Hackländer schon – fast immer wechseln sie ein paar Worte, bevor sie sich zum Regal wendet, um Lebensmittel zu entnehmen.

Hinter diesem System steckt eine über Jahre gewachsene Struktur – die mit Corona nochmal neue Herausforderungen erlebt. Insgesamt 340 Haushalte mit rund 1000 Menschen versorgt der Verein während der Ausgaben am Dienstag und Mittwoch. Als vor fünf Jahren viele Flüchtlinge nach Wermelskirchen kamen, waren es zwischenzeitlich mehr als 500 Haushalte. „Inzwischen registrieren sich fast nur noch Einheimische bei uns neu“, sagt Brigitte Krips, Vorsitzende der Tafel. Rund 100 Senioren versorgt die Tafel, knapp die Hälfte der Bedürftigen sind Single-Haushalte, ein Drittel der Kunden sind Kinder und Jugendliche. Damit sie die Lebensmittel an der Ausgabe abholen können, sind fast 60 Ehrenamtliche im Einsatz. Seit der Coronakrise organisieren sie die Verteilung über die Fenster, damit die Menschen in den Schlangen vor dem Haus nicht nur genug Platz, sondern auch frische Luft beim Warten haben – bis sie die Lebensmittel entgegennehmen können.

„Die Menge der Lebensmittel ist zurückgegangen“, sagt Brigitte Krips. Supermärkte würden anderes planen als früher. Aber noch käme die Tafel in Wermelskirchen gut über die Runden, zumal über den Landesverband immer mal wieder auch Palettenweise Lebensmittel angeboten werden. „Wir sind froh, dass sie nicht weggeschmissen, sondern an uns abgegeben werden“, sagt Brigitte Krips. Montags und dienstags sammelt das Fahr-Team die Spenden bei insgesamt 13 verschiedenen Märkten und Geschäften in der Stadt ein, am Stützpunkt wartet dann schon das Sortier-Team, um die Lebensmittel in die Regale einzuordnen und für die Ausgabe vorzubereiten. „Wir bräuchten eigentlich mehr Platz“, sagt Brigitte Krips und hofft, dass spätestens im Laufe der Realisierung der Innenstadtgestaltung auch neuer Raum für die Tafel entsteht.

Wie die neuen Corona-Regeln die Ausgabe an der Tafel beeinflussen, ist noch nicht abschließend geklärt. „Eigentlich hatten wir ein gutes Winter-Hygiene-Konzept auf die Beine gestellt“, sagt Brigitte Krips. Aber das ist nun wohl erstmal hinfällig. Fest steht: Auch und besonders in schweren Zeiten sind die Ehrenamtlichen im Einsatz – um ihren Mantel zu teilen.